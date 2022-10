Kickbokser Hari verliest van Overeem en speculeert over afscheid

Alistair Overeem heeft een succesvolle rentree als kickbokser gemaakt. Hij was tijdens een spannend gevecht in het Gelredome in Arnhem te sterk voor Badr Hari, die na zijn nederlaag over een afscheid speculeerde. De Amsterdammer, lang de meest aantrekkelijke kickbokser van de wereld, is het winnen verleerd. Zijn laatste zege dateert van 2015 toen hij Ismael Londt de baas bleef.

“Ik ga er een einde aan breien”, sprak Hari direct na zijn nederlaag zijn aanwezige fans toe. “Ik denk aan een afscheid. Als ik jullie niet meer zie. Hartstikke bedankt voor alles.” De 37-jarige was in de eerste ronde veel sterker dan Overeem, die ruim tien jaar zijn wedstrijden vocht in de MMA, waarin technieken van verschillende vechtsporten worden gecombineerd. Hari won ook de tweede ronde maar moest al een flinke opstoot op zijn kin incasseren. In de derde en laatste ronde ging hij tweemaal neer.

Hari won sinds 2015 alleen nog een keer van Hesdy Gerges, maar die zege werd hem afgenomen na een positieve dopingtest. Hari verloor vervolgens tweemaal van Rico Verhoeven en ging ook onderuit tegen Benjamin Adegbuyi en Arkadiusz Wrzosek. De geboren Amsterdammer, uitkomend voor Marokko, stond vorig jaar achter tegen Wrzosek toen die partij na hevige supportersrellen definitief werd gestaakt.

De 42-jarige Overeem vierde na 67 wedstrijden in de MMA zijn rentree al kickbokser. Hij is nog altijd de enige vechter die wereldtitels won in de disciplines K-1, Strikeforce en Dream. In 2008 en 2009 stond hij als kickbokser tegenover Hari, toen de zwaargewichten allebei een keer wonnen via een knock-out in de eerste ronde.

Overeem pakte na zijn zege meteen de microfoon en daagde wereldkampioen Rico Verhoeven uit. “Rico waar blijf je?”, schreeuwde hij. Verhoeven was aanwezig in het Gelredome. Hij analyseerde de wedstrijd voor een tv-zender. Verhoeven verliet na de opmerking van Overeem zijn commentaarpositie en betrad de ring. Hij ging verhaal halen bij Overeem, maar Hari hield beide kickboksers uit elkaar en vertelde vervolgens zijn aanwezige fans dat hij sterk over een afscheid nadacht.

Overeem had liever zaterdag al tegen Verhoeven om de wereldtitel gevochten. Maar de regerend wereldkampioen kreeg van Glory toestemming om zijn titel dit jaar niet te verdedigen. “Ik vind dat nergens op slaan, maar ik ben klaar voor hem”, zei Overeem. “Ik ga hem slopen.”