Van Vleuten grijpt op 40e verjaardag naast ritzege in Romandië

Annemiek van Vleuten is er op haar 40e verjaardag niet in geslaagd de koninginnenrit in de Ronde van Romandië te winnen. De Nederlandse eindigde in de tweede etappe, over 104,5 kilometer van Sion naar Thyon 2000, als tweede achter de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio.

Van Vleuten moest de 36-jarige Moolman-Pasio op de slotklim laten gaan. Ze finishte op 26 seconden achterstand. De Italiaanse Elisa Longo Borghini werd derde op 43 tellen van de winnares.

Moolman-Pasio neemt met haar zege de leiderstrui over van de Cubaanse Arlenis Sierra, een ploeggenote van Van Vleuten. De eerste editie van de Ronde van Romandië voor vrouwen eindigt zondag met een etappe van 147 kilometer tussen Fribourg en Genève.