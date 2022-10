Verstappen kan in Japan vanaf pole op jacht naar wereldtitel

Max Verstappen heeft poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Japan in de Formule 1. De regerend wereldkampioen van Red Bull troefde al zijn concurrenten af in de kwalificatierace op het circuit van Suzuka. Hij noteerde een tijd van 1.29,304 en was 0,010 seconde sneller dan Charles Leclerc van Ferrari, die de tweede tijd klokte.

De Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari zette de derde tijd neer, op 0,057 van de Nederlander. Sergio Pérez, teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, reed de vierde tijd. De Mexicaan gaf 0,405 seconde toe.

Verstappen kan zondag vanaf de eerste startpositie op jacht naar zijn tweede wereldtitel. Als hij wint én de snelste raceronde rijdt, stelt hij op vier races van het einde van het seizoen de titel al veilig.

Bij andere uitslagen is hij afhankelijk van wat Leclerc en Pérez doen, de enige twee coureurs die kunnen voorkomen dat hij in Japan kampioen wordt. De 25-jarige Limburger moet 8 punten meer scoren dan Leclerc en 6 punten meer dan zijn teamgenoot Pérez.

Verstappen reed zijn snelste ronde in zijn eerste run in de derde en laatste kwalificatiesessie. Hij wist zich in zijn tweede poging niet te verbeteren, mogelijk doordat hij een onderdeel van zijn auto was kwijtgeraakt. De twee coureurs van Ferrari kwamen in hun tweede poging heel dicht bij de tijd van Verstappen, maar het was net niet genoeg.

Toch kan Verstappen nog niet heel gerust zich voorbereiden op de race van zondag. De wedstrijdleiding is een onderzoek gestart naar een incident tijdens de kwalificatie. Verstappen veroorzaakte bij het voorbereiden van zijn snelste ronde bijna een botsing met Lando Norris. De Brit van McLaren kwam hard aanrijden en moest plotseling uitwijken omdat de veel langzamer rijdende Nederlander een onverwachte beweging naar links maakte.

Het is de eerste keer sinds 2019 dat de Grote Prijs van Japan op het programma staat. De laatste twee jaar werd de grand prix afgelast vanwege de coronapandemie.

De race is zondag om 07.00 uur Nederlandse tijd.