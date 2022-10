Verstappen krijgt reprimande van stewards en houdt pole in Japan

Max Verstappen heeft een reprimande gekregen voor zijn onvoorzichtige actie in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Japan. Hij behoudt daardoor zijn poleposition voor de race op zondag, waarin hij zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 kan veroveren.

De wedstrijdjury onderzocht na de kwalificatie het incident waarbij Verstappen in zijn Red Bull onverwachts uitweek naar links en de veel sneller rijdende Lando Norris in zijn McLaren maar net een botsing kon vermijden door over het gras naast de baan van Suzuka te rijden. Dat gebeurde in de ronde waarin beide coureurs zich klaarmaakten voor een snelle ronde op tijd.

De stewards vroegen tekst en uitleg van Verstappen en Norris en oordeelden daarna dat het vergrijp niet ernstig genoeg was om een straf uit te delen, vandaar de reprimande. De race start zondag om 07.00 uur Nederlandse tijd met Verstappen vanaf de eerste startplek.

Het is de eerste keer dit seizoen dat Verstappen een waarschuwing krijgt. Hij rekende er zelf al op dat de stewards mild zouden zijn. “Het was in mijn ogen een klein momentje. Het zou heel apart zijn als ze mijn poleposition afnemen”, zei de Limburger kort na de kwalificatie. “Het is een herenakkoord dat je elkaar niet inhaalt in de laatste bocht van de ronde waarin je je klaarmaakt voor een snelle ronde. Norris creĆ«ert zo het probleem zelf door iemand anders te naaien. Dat vind ik niet correct.”

Verstappen reed een stuk langzamer dan Norris die van achteruit hard kwam aanrijden. “Ik reed vrij langzaam omdat mijn bandentemperatuur nog laag was en zag hem komen in mijn spiegel. Ik wilde gas geven om hem nog voor te blijven, maar mijn auto gleed een beetje weg naar links. Lando moest over het gras om mij te ontwijken. Gelukkig gebeurde er niets”, aldus de coureur van Red Bull.

Norris gaf bij de stewards aan dat het een “ongelukkig” incident was.