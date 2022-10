Verstappen zei na etentje met De Vries: bel Red Bull-baas Marko

Max Verstappen heeft een rol gespeeld in de definitieve komst van Nyck de Vries naar de Formule 1. De regerend wereldkampioen spoorde zijn landgenoot aan om topman Helmut Marko van Red Bull te bellen op de dag na de Grote Prijs van Italiƫ, waarin De Vries als vervanger van de zieke Alexander Albon als negende eindigde in de auto van Williams. Het gevolg was een contract bij AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull.

Marko was ook de man die Verstappen al op 16-jarige leeftijd een contract gaf bij destijds Toro Rosso. “Hij is de man die het aandurft een stoeltje te geven aan een coureur waarin hij iets ziet”, zei Verstappen in de persconferentie na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Japan. “Bij andere teams zijn ze veel voorzichtiger. Nyck is een goede vriend, we hebben na de race op Monza gedineerd en toen heb ik hem gezegd dat hij Helmut moest bellen. Je weet maar nooit en nu is het juiste moment, want de maandag na de race is hij meestal nog opgewonden over wat hij zondag heeft gezien”, aldus Verstappen.

De Vries was dit jaar meer dan ooit in beeld bij de Formule 1. Hij reed vrije trainingen voor Mercedes, Williams en Aston Martin. Williams was zeer gecharmeerd van de Friese coureur en stelde hem een contract in het vooruitzicht, maar Red Bull, dat ook over de bezetting van AlphaTauri gaat, handelde sneller. Marko kon De Vries een zitje aanbieden omdat de beoogde kandidaat, de Amerikaan Colton Herta, niet beschikt over de vereiste licentie om in de Formule 1 te mogen racen.

“Nyck heeft er lang en hard voor gewerkt en ik vind het fantastisch dat hij nu eindelijk de kans krijgt in de Formule 1. Na Monza was er denk ik geen discussie meer dat hij het stoeltje zou krijgen”, aldus de Limburger, die zondag voor de tweede keer op rij wereldkampioen kan worden.