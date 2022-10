Verstappen: zou heel apart zijn als ze mijn poleposition afnemen

Max Verstappen was blij met zijn poleposition voor de Grote Prijs van Japan, maar weet ook dat hij nog even moet wachten of hij definitief zondag mag vertrekken vanaf de eerste startplek in de race. De wedstrijdleiding onderzoekt een incident in de kwalificatierace, waarbij Verstappen bijna in botsing kwam met de Brit Lando Norris van McLaren.

“Het was in mijn ogen een klein momentje. Het zou heel apart zijn als ze mijn poleposition afnemen”, zei Verstappen bij Viaplay. “Het is een herenakkoord dat je elkaar niet inhaalt in de laatste bocht van de ronde waarin je je klaarmaakt voor een snelle ronde. Hij creëert zo het probleem zelf door iemand anders te naaien. Dat vind ik niet correct.”

Verstappen reed een stuk langzamer dan Norris die van achteruit hard kwam aanrijden. “Ik reed vrij langzaam omdat mijn bandentemperatuur nog laag was en zag hem komen in mijn spiegel. Ik wilde gas geven om hem nog voor te blijven, maar mijn auto gleed een beetje weg naar links. Lando moest over het gras om mij te ontwijken, gelukkig gebeurde er niets”, aldus de coureur van Red Bull.

“Verder was het een hele lekkere ronde. Het is sowieso fantastisch om hier te rijden. Ik kon in mijn tweede run die tijd niet meer verbeteren, omdat ik iets minder neerwaartse druk had. Ik was namelijk een onderdeel aan de achterkant van mijn auto kwijtgeraakt toen ik over de kerbstones reed. Het was best wel een groot stuk.”

Verstappen kan zondag zijn tweede wereldtitel veiligstellen. Hij is zeker van het kampioenschap als hij de race wint én de snelste raceronde rijdt. “Het ging hier goed in de regen en ook goed op een droge baan. Het is even afwachten wat het weer doet morgen: sommigen voorspellen regen, anderen zeggen dat het droog blijft. Ik heb in ieder geval vertrouwen in de auto.”