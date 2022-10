Zware val wielrenner Nieve bij afscheid in Ronde van Lombardije

Mikel Nieve heeft op pijnlijke wijze afscheid genomen van zijn carrière als wielerprof. De 38-jarige renner van Caja Rural kwam hard ten val tijdens de herfstklassieker de Ronde van Lombardije, zijn allerlaatste koers. Nieve ging onderuit in de afdaling van een van de beklimmingen op ongeveer 150 kilometer van de finish. Volgens de eerste berichten van zijn team heeft hij met een gebroken sleutelbeen opgegeven.

Nieve won in zijn carrière drie etappes in de Ronde van Italië en een rit in de Ronde van Spanje. De klimspecialist reed 22 grote ronden en hij eindigde zes keer bij de eerste tien.

De Ronde van Lombardije is ook de afscheidswedstrijd van de Italiaan Vincenzo Nibali en de Spanjaard Alejandro Valverde.