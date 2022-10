Ferrari aanvaardt tijdstraf Leclerc in Grote Prijs van Japan

Ferrari gaat niet in beroep tegen de tijdstraf voor Charles Leclerc in de Grote Prijs van Japan. De Monegask werd kort na de race op het circuit van Suzuka bestraft voor het afsnijden van de chicane in de slotronde en kreeg 5 seconden opgeteld bij zijn eindtijd. De kopman van Ferrari viel daardoor terug van de tweede naar de derde plaats, waardoor racewinnaar Max Verstappen genoeg punten voorsprong had om zijn tweede wereldtitel te pakken.

“Ik ben heel verrast en heel teleurgesteld”, zei teambaas Mattia Binotto van de Italiaanse renstal. “Verrast omdat de stewards slechts enkele seconden nodig hadden om een oordeel te vellen over de actie van Charles, terwijl ze vorige week in Singapore er uren over deden om een straf te geven aan Sergio Pérez voor zijn fout achter de safetycar. Dat is frustrerend. Ik ben teleurgesteld omdat die tijdstraf voor Charles in onze ogen niet terecht was. Hij had geen voordeel van zijn manoeuvre om Pérez voor te blijven. Het is bijzonder discutabel, maar het besluit is genomen en we accepteren het”, aldus Binotto.