Formule 1-coureur Gasly woedend over ’tractor’ op baan Suzuka

De Franse Formule 1-coureur Pierre Gasly is tijdens de Grote Prijs van Japan in woede ontstoken na het ontdekken van een kraanwagen op het circuit van Suzuka. De coureur van AlphaTauri passeerde het voertuig in de chaotische openingsfase van de race, waarin diverse coureurs weggleden op de natte baan. De kraanwagen was bezig een gecrashte auto weg te halen. De GP werd vanwege de zware regenval al na twee ronden stilgelegd.

“Waarom staat die tractor op de baan?”, schreeuwde de Fransman over de boordradio. “Ik ben er net vlak langs gereden. Dit is onaanvaardbaar. Zijn ze vergeten wat hier gebeurd is?” Daarmee verwees Gasly naar de zware crash van de Franse coureur Jules Bianchi acht jaar geleden op een nat Suzuka. Bianchi raakte destijds de controle over zijn auto kwijt en schoot de baan af, waarna hij bovenop een kraanwagen botste die bezig was een andere gecrashte auto weg te halen. De Fransman liep zwaar hersenletsel op en overleed enkele maanden later aan de gevolgen van het ongeval.

Het noodlottige ongeluk leidde tot aanscherping van de veiligheidsregels van de internationale autosportfederatie FIA. De wedstrijdleiding in Suzuka gaf na de woedende reactie van Gasly aan het incident met de kraanwagen na de race te gaan onderzoeken.

De coureurs Sergio Pérez (Red Bull) en Lando Norris (McLaren) vielen Gasly bij. “Hoe moeten we duidelijk maken dat we nooit een kraanwagen op de baan willen zien? We zijn Jules door die fout kwijtgeraakt. Dit is onacceptabel”, twitterde Pérez, de teamgenoot van Max Verstappen. “Wij riskeren onze levens en zeker in dit soort omstandigheden, dus hoe kan dit in godsnaam gebeuren? Een coureur is hierdoor jaren geleden overleden”, mopperde Norris op Twitter.