Geschrokken Gasly bestraft voor te hard rijden onder rode vlag

Pierre Gasly heeft na de Grote Prijs van Japan 20 seconden tijdstraf gekregen, omdat hij veel te hard reed nadat de race op het circuit van Suzuka al kort na de start was stilgelegd wegens zware regenval. De Formule 1-coureur van AlphaTauri reed, terwijl de rode vlag wapperde, een aantal keer boven de 200 kilometer per uur en haalde zelfs een keer een snelheid van 250 kilometer per uur. De Fransman zakte door de tijdstraf naar de laatste plaats.

Gasly gaf tegenover de stewards toe dat hij te hard had gereden, maar zei ook dat hij enorm was geschrokken van een kraanwagen die al op de baan was gekomen terwijl de coureurs nog onderweg waren naar de pitstraat. Hij ontstak in woede tijdens de race. “Waarom staat die tractor op de baan?”, schreeuwde de Fransman over de boordradio. “Ik ben er net vlak langs gereden. Dit is onaanvaardbaar. Zijn ze vergeten wat hier gebeurd is?”

Daarmee verwees Gasly naar de zware crash van de Franse coureur Jules Bianchi acht jaar geleden op een nat Suzuka. Bianchi raakte destijds de controle over zijn auto kwijt en schoot de baan af, waarna hij op een kraanwagen botste die bezig was een andere gecrashte auto weg te halen. De Fransman liep zwaar hersenletsel op en overleed enkele maanden later aan de gevolgen van het ongeval. Het noodlottige ongeluk leidde tot aanscherping van de veiligheidsregels van de internationale autosportfederatie FIA.

De stewards toonden begrip voor de schrikreactie en hielden daarmee rekening in de strafmaat, al kreeg Gasly ook nog 2 strafpunten erbij op zijn racelicentie.