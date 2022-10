Golfer Van Driel eindigt Spaans Open toch nog als achtste

Golfer Darius van Driel is op de slotdag van het Spaans Open gestegen naar de gedeelde achtste plaats. De 33-jarige Nederlander, die na de eerste dag nog aan de leiding ging in Madrid maar daarna wegzakte, ging in de laatste ronde rond in 66 slagen, 5 onder par. Hij eindigde op -14 en zag thuisfavoriet Jon Rahm winnen met -25.

Ook de tweede ronde van Van Driel was goed met 69 slagen, maar zaterdag zakte de Nederlander weg naar de achttiende plek door een score van 72. De openingsdag was zijn beste toen Van Driel slechts 63 slagen nodig had voor de achttien holes.

Joost Luiten ging op de slotdag rond in het baangemiddelde van 71 slagen, wat hem een gedeelde 39e plaats opleverde met een totaalscore van -6. Wil Besseling eindigde als 47e, voor de als 50e geƫindigde Daan Huizing. Door een sterke slotronde van maar 62 slagen won de Spanjaard Rahm zijn thuistoernooi met overmacht, gevolgd door de Fransman Matthieu Pavon met een score van -19.