Jos Verstappen: Max is de allerbeste

Thuis voor de televisie zag Jos Verstappen zijn zoon Max in Japan voor de tweede keer wereldkampioen in de Formule 1 worden. Verstappen senior had de grotendeels door hemzelf opgeleide coureur snel na de tumultueus verlopen race wel aan de telefoon. “Ik heb gezegd dat hij de allerbeste is. Maar dat zeg ik bijna elk weekend”, aldus de trotse vader op de website verstappen.com. “Max weet wat hij doet. En dat maakt hem ook zo goed.”

De 50-jarige Verstappen vergezelt zijn zoon bij de meeste grands prix. Na de race van vorige week in Singapore keerde hij echter terug naar huis. “Ik had het nodig, denk ik. Mijn vrouw en de kinderen zitten thuis en dat is eigenlijk de reden dat ik niet in Japan zit. Maar ik hoef er ook niet bij te zijn om het te vieren en om blij te zijn. Als het maar gebeurt. Hij doet het nu zelf, dus ik zoek de wedstrijden uit.”

Na de finish was het minutenlang onduidelijk of Max Verstappen de wereldtitel al binnen had, ook omdat zijn rivaal Charles Leclerc een tijdstraf kreeg. De Formule 1 riep de Nederlander uit tot wereldkampioen, maar volgens Red Bull was er een rekenfout gemaakt. “Ik wist niet wat er precies was”, aldus Jos. “Ik had contact met het team en manager Raymond Vermeulen. En uiteindelijk kwam dan het verlossende woord.”

Over twee weken is Verstappen senior wel weer aanwezig bij de GP van de Verenigde Staten. “Ik denk dat daar wel een avondje een klein feestje gehouden wordt.”