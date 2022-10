Recordzege in zicht voor wereldkampioen Verstappen

Max Verstappen is nog één zege verwijderd van een record in de Formule 1. De coureur van Red Bull boekte in de Grote Prijs van Japan zijn twaalfde zege van het seizoen. Het record van meeste overwinningen in één Formule 1-jaar staat met dertien op naam van de Duitsers Michael Schumacher en Sebastian Vettel.

Zevenvoudig wereldkampioen Schumacher won in het jaar 2004, toen hij in zijn Ferrari wereldkampioen werd, dertien van de achttien races. Vettel kwam in 2013 als coureur van Red Bull tot dertien eerste plaatsen in negentien grands prix.

Het huidige seizoen telt nog vier races. Gezien de dominantie die de Nederlander dit jaar tentoonspreidt op de circuits, valt het te verwachten dat hij het record zal evenaren of zelfs verbeteren. Hij zei zelf na het behalen van zijn tweede wereldtitel in Japan dat hij het zegerecord nastreeft.

De Nederlander boekte in de ingekorte regenrace op Suzuka de 32e overwinning van zijn Formule 1-carrière. De 25-jarige Verstappen deelt op de ‘eeuwige’ ranglijst de zesde plaats met de Spanjaard Fernando Alonso. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is met 103 zeges de absolute recordhouder.

Verstappen heeft al wel de nodige records in de Formule 1 in bezit. Hij is de jongste deelnemer ooit aan een race (17 jaar en 166 dagen) en de jongste winnaar aller tijden van een GP (18 jaar en 228 dagen). Ook heeft hij de meeste podiumplaatsen in één seizoen op zijn naam; vorig jaar stond hij in 18 van de 22 races op het podium, waarvan tien keer op de hoogste trede. Hij werd dat jaar ook voor het eerst wereldkampioen.