Regenrace Formule 1 in Japan al na twee ronden afgebroken

De Grote Prijs van Japan in de Formule 1 is al na twee ronden stilgelegd. De rode vlag ging uit na diverse crashes in de openingsfase van de race op het circuit van Suzuka, waar het behoorlijk hard regende.

Max Verstappen kwam vanaf poleposition ongeschonden door de eerste bochten en nam ook de leiding in de race. Sebastian Vettel (Aston Martin), Carlos Sainz (Ferrari), Alexander Albon (Williams), Zhou Guanyu (Alfa Romeo) en Pierre Gasly (AlphaTauri) gleden allemaal van de baan, ondanks dat ze op regenbanden reden. De race voorbij is voor Sainz en Albon.

De wedstrijdleiding kondigde aan dat de race om 7.50 uur achter de safetycar wordt hervat met een zogeheten rollende start.

Verstappen kan in Japan zijn tweede wereldtitel al veiligstellen. De coureur van Red Bull is zeker van het kampioenschap als hij op Suzuka wint én de snelste raceronde rijdt.

Zijn rivaal Charles Leclerc van Ferrari was vanaf de tweede startpositie iets beter weg dan Verstappen en leek voor de eerste bocht de leiding te nemen, maar de Limburger liet zich niet afbluffen en reed buitenom met de nodige risico’s weer voorbij Leclerc en kwam als koploper de eerste bocht uit.

De Fransman Gasly startte vanuit de pitstraat, omdat diverse onderdelen waren vervangen aan zijn auto. Tijdens de openingsronde vloog een losgereden stuk van een reclamebord op de neus van zijn AlphaTauri, waardoor het toch al lastige zicht nog beperkter werd voor Gasly.