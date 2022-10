Renster Moolman-Pasio wint Ronde van Romandië, slotrit voor Lach

De Poolse Marta Lach heeft de slotetappe van de eerste editie van de Ronde van Romandië voor vrouwen gewonnen. De 25-jarige renster van Ceratizit-WNT was na 147 kilometer in de sprint te sterk voor de Russische Tamara Dronova-Balabolina en Arlenis Sierra uit Cuba, die respectievelijk tweede en derde werden. De eindzege van de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio in de koers van drie ritten kwam niet meer in gevaar.

Moolman-Pasio had zaterdag de koninginnenrit gewonnen en daardoor de leidende positie overgenomen van Sierra. Annemiek van Vleuten moest de 36-jarige Moolman-Pasio toen op de slotklim laten gaan en finishte op 26 seconden achterstand. Daarmee legde de Nederlandse de basis voor de tweede plek in het eindklassement.

In de slotrit tussen Fribourg en Genève kwam de Nederlandse Quinty Ton samen met Ella Harris uit Nieuw-Zeeland in de kopgroep terecht met nog ruim 100 kilometer te gaan. De voorsprong van de twee rensters slonk en op 20 kilometer van de finish was die nog maar 45 seconden. Op 3 kilometer van de streep werden de twee ingerekend, waarna de voorbereidingen voor de massasprint begonnen.