Tennisser Djokovic wint toernooi van Astana

Novak Djokovic heeft het ATP-toernooi van Astana gewonnen. De Servische tennisser was in de eindstrijd te sterk voor Stefanos Tsitsipas uit Griekenland: 6-3 6-4. Djokovic kwam op zijn eigen servicebeurten niet in de problemen en benutte twee van zijn vijf breakpunten.

Djokovic veroverde in Kazachstan zijn derde titel op rij. In de zomer was hij de beste op Wimbledon en vorige week schreef hij het toernooi van Tel Aviv op zijn naam. Tussen die twee toernooien door kwam de Serviër niet in actie. Hij miste het Amerikaanse hardcourtseizoen omdat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus.

Djokovic plaatste zich zaterdag in Astana ten koste van Daniil Medvedev voor de finale. Na de tweede set, die in een tiebreak door Djokovic was gewonnen, gaf Medvedev plotseling op. De Rus had de eerste set met 6-4 gewonnen.

Tsitsipas versloeg de Rus Andrej Roeblev in de halve eindstrijd met 4-6 6-4 6-3.

Door zijn negentigste toernooizege uit zijn carrière plaatste Djokovic zich ook voor de ATP Finals, tussen 13 en 20 november in Turijn. Eerder verzekerden Tsitsipas, de Spanjaarden Rafael Nadal en Carlos Alcaraz en de Noor Casper Ruud zich al van deelname aan het eindejaarstoernooi. De beste acht spelers van het jaar doen daaraan mee.