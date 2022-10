Tennisster Krejcikova klopt Swiatek in finale Ostrava

Tennisster Barbora Krejcikova heeft het WTA-toernooi van Ostrava op haar naam geschreven. De Tsjechische nummer 23 van de wereldranglijst versloeg de nummer 1 van de wereld, Iga Swiatek uit Polen, in drie sets: 5-7 7-6 (4) 6-3.

Krejcikova won in 2021 Roland Garros, maar werd dit jaar in Parijs al in de eerste ronde uitgeschakeld. Ze meldde zich daarna af voor het dubbelspel wegens een positieve coronatest. De Tsjechische maakte haar grand slam in het dubbelspel in augustus compleet door samen met dubbelpartner Siniakova de titel op de US Open te pakken.

In de finale tegen Swiatek werd een break in de eerste set Krejcikova fataal. De Tsjechische won in de tweede set meteen op de opslag van Swiatek, maar die kwam weer terug tot 4-4. In de tiebreak was Krejcikova alsnog de sterkste. Ze benutte daarna in de derde set een breakpoint op 3-4 en kon toen zelf voor de titel serveren. Swiatek, die dit jaar alle finales had gewonnen die ze had bereikt, leverde felle tegenstand en sloeg vijf matchpoints weg. Op de zesde maakte Krejcikova het met een ace af.

Elise Mertens heeft het WTA-toernooi in het Tunesische Monastir gewonnen. De Belgische gunde Alizé Cornet uit Frankrijk in de finale slechts twee games (6-2 6-0).

Mertens won voor de zevende keer een WTA-toernooi. De zege in Monastir was haar eerste van dit seizoen. Cornet won vier jaar geleden haar zesde en laatste WTA-toernooi.