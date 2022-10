‘Verrast’ Red Bull gaat titel Verstappen op later moment vieren

Het Formule 1-team van Red Bull gaat de wereldtitel van Max Verstappen op een later moment vieren. Pas enkele minuten na de finish van de chaotisch verlopen Grote Prijs van Japan werd duidelijk dat Verstappen al zeker is van zijn tweede wereldtitel. Tijd om op Suzuka uitgebreid feest te vieren, was er echter niet.

“We moeten om 20.00 uur een vlucht halen op het vliegveld van Nagoya en we hebben ook nog wat andere verplichtingen”, zei Helmut Marko, de topman van Red Bull. “We hadden dit allemaal niet verwacht. Maar maak je geen zorgen, we gaan dit kampioenschap echt nog vieren. We hebben nog vier grands prix te gaan, die willen we ook winnen. We gaan naar Texas en Mexico, dat zijn ook goede locaties om een feest te vieren.”

De Formule 1 riep Verstappen tot wereldkampioen uit nadat zijn rivaal Charles Leclerc vanwege een tijdstraf was teruggevallen van de tweede naar de derde plaats in de uitslag. Bij Red Bull dachten ze in eerste instantie dat de organisatie van de Formule 1 zich had verrekend. “Uit onze berekeningen kwam dat Max nog 1 punt tekort kwam om wereldkampioen te zijn”, aldus Marko. “Pas toen de speaker op het podium het zei, wisten we dat het toch echt zo was. Het was heel verwarrend. Maar we worden hier eerste en tweede en zijn wereldkampioen. Perfect.”