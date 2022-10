Verstappen: ben ik wereldkampioen?

Max Verstappen wist het zelf ook even niet meer: is hij wereldkampioen in de Formule 1 of niet? Tijdens de interviews kort na de door hem gewonnen Grote Prijs van Japan kreeg de Nederlander te horen dat hij zijn tweede wereldtitel binnen heeft omdat Ferrari-coureur Charles Leclerc een tijdstraf had gekregen voor het afsnijden van een bocht in de laatste ronde. Leclerc viel daardoor terug van de tweede naar de derde plaats en met die uitslag zou Verstappen de titel binnen hebben.

Het was in eerste instantie echter onzeker of de organisatie wel de juiste puntentelling heeft toegepast in de ingekorte race. Vlak nadat Verstappen zijn verhaal had gedaan over de race, werd hij erop geattendeerd dat hij wereldkampioen zou zijn geworden. “Wat kan ik zeggen? Ongelooflijk natuurlijk”, zei Verstappen, die daarna in de armen van zijn monteurs van Red Bull dook. Even later ontstond toch weer twijfel. “Ben ik het nou of niet?”, zei Verstappen vlak voor de podiumceremonie tegen iemand van de organisatie.

“Volgens onze rekenmethode is hij nog geen wereldkampioen”, zei teambaas Christian Horner van Red Bull. “Wel bijna. We zijn het aan het dubbelchecken.”