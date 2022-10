Verstappen moet kampioensfeest in Japan mogelijk uitstellen

Max Verstappen moet zijn kampioensfeest wellicht uitstellen. De Grote Prijs van Japan heeft door zware regenval ruim 2 uur stilgelegen. De wedstrijdleiding heeft bepaald dat de race wordt hervat om 9.15 uur Nederlandse tijd.

Het betekent dat de race op het drijfnatte circuit van Suzuka vanwege de tijdsdruk sowieso niet meer over de volledige afstand van 53 ronden kan worden afgewerkt. Bij een eventuele herstart zullen de coureurs zelfs de 27 ronden niet volmaken en dan krijgen ze halve in plaats van hele punten toegekend. Bij minder dan 14 ronden worden nog minder punten verdeeld.

Het wordt daardoor voor Verstappen een lastige opgave om al in Japan zijn tweede wereldtitel veilig te stellen. Hij moet 8 punten meer scoren dan rivaal Charles Leclerc van Ferrari en 6 meer dan zijn teamgenoot Sergio Pérez. Vooraf was hij zeker van de titel als hij de race over de volledige afstand zou winnen én de snelste ronde in de race zou rijden.

De race in Japan werd na twee ronden al stilgelegd na diverse crashes in de openingsfase. De regen bleef daarna gestaag vallen. De coureurs brachten de tijd door in hun garageboxen. Verstappen verkeerde vooral in het gezelschap van zijn vriendin Kelly Piquet.