Verstappen uitgeroepen tot wereldkampioen na verwarrende GP Japan

Max Verstappen is na de Grote Prijs van Japan uitgeroepen tot wereldkampioen in de Formule 1. Dat gebeurde na veel verwarring over de puntentelling na zijn twaalfde zege van het seizoen.

Verstappen won de ingekorte race met overmacht. Vanwege zware regenval was er een onderbreking van twee uur en kregen de coureurs uiteindelijk 40 minuten de tijd om te racen op de drijfnatte baan.

Volgens de vele volgers van de Formule 1 zou de coureur van Red Bull niet de volle punten krijgen en kon hij de titel nog niet binnenhalen, maar de internationale autosportfederatie FIA kende zeer verrassend toch volledige punten toe.

Dat zou te maken hebben met het feit dat de race na de lange regenonderbreking was hervat en er geen sprake was een herstart. Daardoor kon de toch FIA de volle punten geven en vervielen de rekenmethodes met minder punten, die van toepassing zijn bij ingekorte races.

Omdat zijn rivaal Charles Leclerc van Ferrari na de race door een tijdstraf terugviel van de tweede naar de derde plaats, bleek Verstappen ineens toch meer dan de benodigde punten te hebben vergaard om voor de tweede keer tot wereldkampioen te worden gekroond.

De race op het circuit van Suzuka begon wel op de geplande starttijd, maar werd na twee ronden al stilgelegd vanwege de zware regenval. De rode vlag ging uit na diverse crashes in de openingsfase. Verstappen kwam vanaf poleposition ongeschonden door de eerste bochten en nam ook de leiding in de race.

Sebastian Vettel (Aston Martin), Carlos Sainz (Ferrari), Alexander Albon (Williams), Zhou Guanyu (Alfa Romeo) en Pierre Gasly (AlphaTauri) gleden allemaal van de baan, hoewel ze op regenbanden reden. De race was voorbij voor Sainz en Albon.

Na ruim twee uur wachten durfde de wedstrijdleiding het aan om de race te hervatten. Het werd een zogeheten rollende start op regenbanden achter de safetycar. Verstappen aarzelde geen moment. Hij wisselde vrij snel naar intermediates, waarmee hij op de natte baan toch goed grip wist te houden. De regerend wereldkampioen reed sneller dan wie ook en nam veel afstand van zijn achtervolgers.

Leclerc eindigde na een spannend gevecht met Sergio PĂ©rez als tweede, maar de Monegask ging in de laatste ronde in de fout om een inhaalactie van de Mexicaan te voorkomen en kreeg daar kort na de finish een tijdstraf voor. Zo kon de 25-jarige Nederlander toch in Japan al zijn titelprolongatie vieren.