‘Coronapauze’ heeft Djokovic weer hongerig gemaakt

Twee maanden ‘coronapauze’ hebben Novak Djokovic naar eigen zeggen hongerig gemaakt. De Servische tennisser moest de US Open en andere Noord-Amerikaanse hardcourttoernooien overslaan, omdat hij weigert zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Djokovic keerde afgelopen maand op de Laver Cup terug op de baan en won daarna de ATP-toernooien van Tel Aviv en Astana. Op het laatste toernooi versloeg hij Stefanos Tsitsipas uit Griekenland in de finale met 6-3 6-4.

“Ik kon me geen betere hervatting van het seizoen wensen”, zei de 35-jarige Serviër, nadat hij zondag in de hoofdstad van Kazachstan zijn negentigste titel op de ATP Tour had gepakt. “Die maanden zonder tennis hebben me hongerig naar succes gemaakt. Ik ben zeer gemotiveerd om het seizoen goed af te sluiten. Ik ben heel dankbaar dat ik in deze fase van mijn leven nog zo goed sta te spelen. Ik ben geen 25 jaar weet je, maar 35. Mijn ervaring in grote wedstrijden en op belangrijke momenten helpt me in mentaal opzicht.”

Djokovic veroverde afgelopen zomer op Wimbledon zijn 21e grandslamtitel, waardoor hij in het spoor blijft van recordhouder Rafael Nadal (22). Met zijn toernooizege in Astana verzekerde de huidige nummer 7 van de wereld zich van deelname aan de ATP Finals van volgende maand in Turijn. De Serviër kwalificeerde zich voor de vijftiende keer voor het slottoernooi van het seizoen.