FIA bevestigt overtreding Red Bull van budgetregels Formule 1

Het Formule 1-team Red Bull van tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft vorig jaar meer geld uitgegeven dan was toegestaan voor het bouwen en ontwikkelen van de auto. Het betreft volgens de internationale autosportfederatie FIA een kleine overschrijding van het kostenplafond van 145 miljoen dollar. De Oostenrijkse renstal heeft ook procedurele fouten gemaakt.

Ook het team van Aston Martin heeft de budgetregels overtreden, maar bij deze renstal gaat het alleen om procedurele fouten.

De FIA heeft nog geen straf uitgesproken voor de overtredingen. Aangezien bij Red Bull een “kleine overschrijding” is aangetroffen, gaat het vermoedelijk om minder dan 5 procent. Bij een dergelijke overschrijding kan de bond een boete opleggen.

Alleen als het om een “behoorlijke overschrijding” van de kostenlimiet gaat, dan kan de bond WK-punten aftrekken. De wereldtitel van Verstappen, die hij vorig jaar in de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi behaalde, lijkt dus niet in gevaar te komen.

De autosportbond had veel tijd nodig om na te gaan of het budget in 2021 was overschreden. Dat was het eerste jaar waarin de tien teams met elkaar afspraken dat ze minder geld zouden uitgeven aan de ontwikkeling van de Formule 1-auto’s. Tevens werd een maximaal uit te geven bedrag vastgesteld om zo gelijkheid tussen de teams te bevorderen en een eerlijker speelveld te creĆ«ren.

Aanvankelijk zou de FIA vorige week woensdag al openheid van zaken geven, maar vanwege de complexe analyse van de financiƫle cijfers die de teams hadden aangeleverd duurde dat nog een paar dagen langer.

In de media waren tijdens de Grote Prijs van Singapore al verhalen naar buiten gekomen dat Red Bull en Aston Martin zich niet hadden gehouden aan de budgetafspraken. Bij Red Bull zou het gaan om een forse overschrijding. Mercedes en Ferrari, de twee grote rivalen van Red Bull, riepen op tot krachtig optreden tegen teams die het kostenplafond zouden hebben overschreden.