Judoka Van Dijke pakt eerste Nederlandse WK-medaille in Tasjkent

Sanne van Dijke heeft de Nederlandse judoploeg de eerste medaille bezorgd op de WK in Tasjkent. De 27-jarige judoka pakte brons in de klasse tot 70 kilogram. Vorig jaar zorgde Van Dijke op de Olympische Spelen in Tokio voor de enige Nederlandse judomedaille, ook brons van kleur.

Haar Japanse opponente in de strijd om het WK-brons, Shiho Tanaka, raakte tijdens de partij geblesseerd en kon niet verder. Ze werd door Van Dijke van de tatami gedragen.

Eerder op de dag verloor Van Dijke in de kwartfinales van de Kroatische Lara Cvjetko, die uiteindelijk in de finale haar meerdere moest erkennen in haar landgenote Barbara Matic. In de eerste ronde van de herkansingen versloeg de Nederlandse Michaela Polleres uit Oostenrijk.

Wereldkampioene Matic is de nummer 1 van de wereld, Van Dijke is de mondiale nummer 2. Eerder dit jaar bereikte de Nederlandse op de EK in Sofia als titelverdedigster weer de finale. Ze verloor die en moest genoegen nemen met zilver.

De Nederlandse judobond heeft drie medailles als doelstelling op de WK in de hoofdstad van Oezbekistan. Tijdens de eerste vier dagen van het toernooi kwamen de Oranje-judoka’s echter niet in de buurt van het podium. Maandag werden Noël van ’t End en Jesper Smink in de klasse tot 90 kilogram in respectievelijk de derde en tweede ronde uitgeschakeld.

De WK judo duren tot en met donderdag.