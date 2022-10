Operatie voor wielrenner Roglic om schouderproblemen te verhelpen

De Sloveense wielrenner Primoz Roglic van Jumbo-Visma laat zich opereren om van aanhoudende schouderproblemen af te komen. Een van zijn schouders schoot al een paar keer uit de kom, onder meer bij een val in de Tour de France van dit jaar. Roglic hoopt dat dit na een operatie niet meer gebeurt.

“Ik ben op het punt gekomen dat ik de schouder moet laten repareren”, zei de 32-jarige renner van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma op de Sloveense radio. “Het is niet zomaar een operatie. Ze halen ergens een stuk bot weg en plaatsen dat bij de schouder die ontwricht is.” Roglic mag daarna zes tot acht weken zijn arm niet gebruiken. Een woordvoerder van Jumbo-Visma bevestigt dat de Sloveen, een van de kopmannen van de ploeg, zich laat opereren.

De olympisch kampioen tijdrijden moest begin september opgeven in de Vuelta als gevolg van een bizarre valpartij, vlak voor de finish van de zestiende etappe. Roglic stond op dat moment op de tweede plaats in het algemeen klassement. Hij moest als gevolg van zijn val de WK in Australiƫ overslaan en werkt sindsdien aan zijn herstel. De Sloveen had de voorgaande drie edities van de Vuelta gewonnen.