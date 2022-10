Tennisser Griekspoor geeft op in Florence

Tennisser Tallon Griekspoor heeft in de openingsronde van het ATP-toernooi van Florence opgegeven. De nummer 2 van Nederland keek tegen de Rus Aslan Karatsev op dat moment tegen een achterstand aan: 3-6 1-2. Volgens de ATP was ziekte de reden van opgave. Karatsev is als vijfde geplaatst op het indoortoernooi in Italië.

Bij winst zou Griekspoor het in de tweede ronde mogelijk opnemen tegen Tim van Rijthoven, die afgelopen weekend twee kwalificatiewedstrijden wist te winnen. Van Rijthoven speelt in de eerste ronde van het hoofdtoernooi tegen de Zweed Mikael Ymer.

Voor de 26-jarige Griekspoor, de nummer 54 van de wereld, is het al zijn vierde nederlaag op rij in de openingsronde van een ATP-toernooi. Ook in Astana, Tel Aviv en op de US Open zat zijn toernooi er al na één wedstrijd op. Tussen de US Open en het toernooi van Tel Aviv boekte hij wel twee zeges in de Daviscup.

Het toernooi in Florence staat eenmalig op de kalender en geldt als vervanging van de toernooien die in Azië zijn afgelast in verband met het coronavirus.

Volgende week doet Griekspoor in principe mee aan het indoortoernooi van Antwerpen, net als Botic van de Zandschulp die deze week niet in actie komt.