‘Verbaasd’ Red Bull houdt vol: budgetlimiet niet overschreden

Het Formule 1-team van Red Bull houdt vol dat het in 2021 niet meer heeft uitgegeven aan de ontwikkeling van de auto’s dan was toegestaan volgens het kostenplafond. “We hebben met verbazing en teleurstelling kennisgenomen van de bevinding van de internationale autosportfederatie FIA dat wij de financiële regels hebben overtreden”, schrijft het team van tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen in een reactie.

“Onze inzending van 2021 was onder de budgetlimiet, dus we moeten heel nauwkeurig de bevindingen van de FIA bekijken, want wij blijven ervan overtuigd dat de relevante kosten die we hebben gemaakt in 2021 onder die limiet zijn gebleven”, aldus de Oostenrijkse renstal.

De FIA bevestigde maandag dat Red Bull vorig jaar meer geld heeft uitgegeven dan was toegestaan voor het bouwen en ontwikkelen van de auto. Het betreft een “kleine overschrijding” van het kostenplafond van 145 miljoen dollar. Daarbij gaat het vermoedelijk om minder dan 5 procent en bij een dergelijke overschrijding van de uitgaven kan de bond een boete opleggen.

2021 was het eerste jaar waarin de tien Formule 1-teams met elkaar afspraken dat ze minder geld zouden uitgeven aan de ontwikkeling van de Formule 1-auto’s. Tevens werd een maximaal uit te geven bedrag vastgesteld om zo gelijkheid tussen de teams te bevorderen en een eerlijker speelveld te creëren.

In de media waren ruim een week geleden bij de Grote Prijs van Singapore al verhalen naar buiten gekomen dat Red Bull en ook Aston Martin zich niet hadden gehouden aan de budgetafspraken. Bij Red Bull zou het gaan om een forse overschrijding. Mercedes en Ferrari riepen op tot krachtig optreden.

Teambaas Christian Horner van Red Bull vond de opmerkingen van de twee rivalen “lasterlijk” en “onaanvaardbaar” en zei zelfs juridische stappen te overwegen tegen Ferrari en Mercedes. “Het is een slinkse tactiek om hun gebrek aan prestaties op de baan te verdoezelen. We hebben het nu over kostenplaatjes in plaats van over de fenomenale prestaties die Max dit jaar heeft geleverd.”