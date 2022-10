Schouten tot en met Spelen 2026 bij Team Albert Heijn Zaanlander

Irene Schouten schaatst tot en met de Olympische Spelen van 2026 in Milaan en Cortina d ‘Ampezzo in ItaliĆ« bij Team Albert Heijn Zaanlander. Onder die naam gaat de ploeg van coach Jillert Anema door in de komende winter.

De 30-jarige Schouten is al sinds 2015 verbonden aan de schaatsploeg van Anema. Ze won afgelopen jaar op de Olympische Spelen van Beijing gouden medailles op de 3000 meter, 5000 meter en de massastart en won met het Nederlandse team brons op de ploegachtervolging. Ze werd na de Spelen ook nog wereldkampioen allround.

Schouten trouwde afgelopen zomer en koos daarnaast voor een andere trainingsopbouw met een trainingskamp in Colombia. Voor het komende schaatsseizoen ligt de focus op het tweede deel van het seizoen met de WK Afstanden in Thialf in Heerenveen in maart 2023.

“Ik ben blij dat ik in ieder geval tot de komende Winterspelen bij deze ploeg kan blijven”, zegt Schouten. “Na een heel hectisch jaar en een drukke zomer weet ik nog niet echt hoe ik ervoor sta. Pas na een aantal weken schaatsen weet ik wat mijn niveau is en vanuit daar ga ik mijn doelen stellen. Voor mij is het nu belangrijk om plezier te hebben.”