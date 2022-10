Sportbonden: weinig signalen dat clubs lijden onder energiekosten

Bij verschillende Nederlandse sportbonden komen vooralsnog weinig signalen binnen dat aangesloten sportverenigingen last hebben van de gestegen energiekosten. Volgens de bonden is er daarom nog geen sprake van een structureel probleem. Wel is er veel vraag naar manieren om accommodaties te verduurzamen. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. Eerder meldde de KNVB dat veel voetbalclubs vrezen voor het voortbestaan door de gestegen energiekosten.

Bij volleybalbond Nevobo komen nog geen signalen binnen. Een woordvoerder wijst erop dat veel verenigingen geen eigen accommodatie hebben. Die huren vaak een sporthal van de gemeente. “Het is de vraag in hoeverre gemeenten de energielasten daarvan op termijn gaan doorrekenen naar de sportverenigingen. Maar die signalen hebben wij nog niet ontvangen.”

Korfbalbond KNKV ontvangt wel berichten van clubs, maar die zijn “niet structureel”, geeft een woordvoerster aan. De bond werkt met verenigingsadviseurs die een vinger aan de pols houden. “Zij zitten er bovenop en geven advies waar nodig.” Korfbalclubs spelen in het voorjaar wedstrijden buiten, veelal op eigen accommodaties. In het najaar volgt een zaalcompetitie. Of dat gevolgen heeft voor de energiekosten hangt volgens de woordvoerster af van de energiecontracten die zijn afgesloten. “Maar daarvan hebben we nog geen signalen gekregen.”

Volgens een woordvoerster van tennisbond KNLTB komen “in toenemende mate” signalen binnen vanuit clubs, maar nog niet op grote schaal. Wel roept de bond tennisverenigingen op hun energielasten in kaart te brengen. “De competitie loopt deze maand af, daarna wordt het seizoen wat rustiger. Maar ook in de winter zijn er verenigingen die banen in gebruik nemen waarop gespeeld kan worden”, vertelt de zegsvrouw.

Ondanks het geringe aantal signalen staat de telefoon “roodgloeiend” bij energiebedrijf SportStroom, dat sportclubs ondersteunt bij de energiehuishouding. Directeur Robert den Ouden merkt daarbij twee dingen op. “Ten eerste zijn er bij heel veel clubs hele grote zorgen over het betalen van hun energienota. Daarnaast kloppen veel verenigingen aan om te verduurzamen.” Maar met dat laatste zijn de clubs niet meteen geholpen, voegt Den Ouden toe. “Na een aanvraag liggen er niet meteen zonnepanelen op het clubhuis, vanwege een tekort aan installateurs. Die verenigingen gaan dus alsnog een barre winter tegemoet.”

Voetbalbond KNVB nam eerder een enquĂȘte af onder 270 clubs, wat ongeveer 10 procent is van het totaalaantal Nederlandse amateurclubs. Bijna 40 procent daarvan maakt zich zorgen over het voortbestaan door de hoge energiekosten. De KNVB roept de overheid op om vaart te maken met de plannen om sportverenigingen compensatie te geven voor de fors gestegen energieprijzen. Ook pleit de bond voor het opzetten van een noodfonds voor sportvoorzieningen die ernstig in de knel komen.