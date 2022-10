Tennisser Van Rijthoven kansloos in eerste ronde Florence

Tennisser Tim van Rijthoven heeft in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Florence een kansloze nederlaag moeten incasseren. De 25-jarige Brabander, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt, werd binnen een uur verslagen door de Zweedse qualifier Mikael Ymer: 1-6 2-6.

Van Rijthoven, de nummer 116 van de wereld, had in de kwalificaties zijn beide partijen zonder setverlies gewonnen. Het kostte Ymer heel wat meer moeite om het hoofdtoernooi te halen op het Italiaanse hardcourt. Toch was de 24-jarige Zweed, die net binnen de top 100 van de mondiale ranglijst staat, veel te sterk voor Van Rijthoven.

Tallon Griekspoor werd maandag al uitgeschakeld in Florence. Hij gaf aan het begin van de tweede set op tegen de als vijfde geplaatste Rus Aslan Karatsev. Griekspoor, die de eerste set met 6-3 had verloren en in de tweede met 2-1 achter stond, voelde zich volgens de ATP ziek.