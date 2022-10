Toussaint mist wereldbeker Berlijn door botbreuk in middelvinger

Zwemster Kira Toussaint heeft een breukje opgelopen in haar linkermiddelvinger. Ze kan daardoor niet deelnemen aan de wereldbeker zwemmen van 21 tot en met 23 oktober in Berlijn.

“Afgelopen vrijdag heb ik een breukje in mijn linkermiddelvinger opgelopen”, meldde Toussaint op Instagram. “Gelukkig is het niet al te erg, maar ik moet heel voorzichtig zijn en heb me daarom teruggetrokken voor de wereldbekerwedstrijd in Berlijn.”

Toussaint meldde dat het tijdens de training gebeurde bij het aantikken van de rugslag. “Er is niets mis met mijn snelheid”, zei Toussaint met een knipoog.