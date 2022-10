Van der Poel rijdt in Ronde van Veneto eerste wegkoers sinds WK

Mathieu van der Poel start donderdag in de Ronde van Veneto in Italië. De 27-jarige wielrenner rijdt daarmee zijn eerste wegwedstrijd sinds het voor hem op een mislukking uitgelopen WK in Australië.

Van der Poels ploeg Alpecin-Deceuninck start ook met Xandro Meurisse, die de Italiaanse eendagswedstrijd vorig jaar op zijn naam schreef.

De deelname van Van der Poel noemt zijn ploeg “een kleine verrassing”. Hij reed afgelopen zondag het eerste WK gravel in Italië waarin hij derde werd. Zijn Belgische ploeggenoot bij Alpecin, Gianni Vermeersch, pakte de titel. Die gaat woensdag niet van start.

Van der Poel verliet vorige maand bij de WK wielrennen in Australië de wegwedstrijd kort na de start, nadat hij een groot deel van de nacht ervoor op het politiebureau had doorgebracht. Dat gebeurde nadat hij twee meisjes die zijn nachtrust verstoorden op de gang van het hotel, hardhandig had terechtgewezen, waarbij een van hen licht gewond was geraakt. De Nederlander kreeg een boete van omgerekend 1000 euro wegens mishandeling.