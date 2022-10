Veertien handbalsters zeker van EK, vier namen volgen nog

Bondscoach Per Johansson heeft veertien handbalsters geselecteerd voor het EK in Noord-Macedonië dat van 4 tot en met 20 november wordt gespeeld. De bondscoach voegt in een later stadium nog vier speelsters aan de selectie toe.

“De reden dat ik nu veertien speelsters heb geselecteerd en geen achttien, is voornamelijk omdat er een aantal speelsters geblesseerd is”, zegt Johansson. “Deze speelsters zijn nog in de race voor de definitieve selectie. Ik wil geen geblesseerde speelsters op de shortlist zetten en ze mogelijk later weer van de lijst af moeten halen.”

In de selectie van veertien ontbreken onder anderen Dione Housheer en Harma van Kreij die tijdens de oefenstage wegvielen met blessures. Handbalsters als Danick Snelder en Larissa Nusser zijn al langer geblesseerd.

De Nederlandse handbalsters zijn bij het EK in Noord-Macedonië ingedeeld in groep C met Frankrijk, Noord-Macedonië en Roemenië. De ploeg van bondscoach Johansson speelt alle poulewedstrijden in Skopje in Noord-Macedonië. De beste drie landen uit de poule plaatsen zich voor de hoofdronde, daarin komen groep C en D bij elkaar. De behaalde punten in de poulefase tegen de doorstromende teams worden meegenomen. Nederland speelt op 5 november de eerste wedstrijd tegen Roemenië.

De selectie bestaat uit Debbie Bont, Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Merel Freriks, Laura van der Heijden, Yara ten Holte, Angela Malestein, Kim Molenaar, Estavana Polman, Inger Smits, Zoë Sprengers, Maxime Struijs, Nikita van der Vliet en Bo van Wetering.