Baanwielrenners op jacht naar vijfde wereldtitel op teamsprint

Op de openingsdag van de WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines kunnen de Nederlandse teamsprinters voor de vijfde keer op rij de wereldtitel veroveren. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland zouden daarmee het record van de Fransen evenaren. Die waren tussen 1997 en 2001 telkens de beste op het onderdeel, waarbij drie renners aan een tijdrit over drie ronden beginnen waarna er na elke ronde een afvalt. Het Nederlandse trio is ook regerend olympisch kampioen. Tijmen van Loon is de reserve van de ploeg.

Ook bij de vrouwen gaan Kyra Lamberink, Shanne Braspennincx, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet op jacht naar een medaille. Nederland won twee keer zilver, in 2007 en 2018 toen er nog met twee in plaats van drie rensters werd gestart.

Maike van der Duin komt voor het eerst de baan op op het onderdeel scratch, waarbij een groep rensters na 10 kilometer sprint voor de winst. Van der Duin pakte vorig jaar zilver op het WK van Roubaix.

Het avondprogramma op de nabij Parijs gelegen baan begint om 18.30 uur. De finales op de teamsprint zijn om 21.12 uur (vrouwen) en 21.20 uur (mannen).