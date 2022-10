Bol niet bij tien genomineerden voor wereldatlete van het jaar

Femke Bol zit niet bij de tien genomineerden voor de mondiale prijs van atlete van het jaar. Sydney McLaughlin, haar Amerikaanse concurrente op de 400 meter horden, is door experts wel geselecteerd voor de onderscheiding. Voor de 22-jarige Bol bleken haar zilveren plak op de WK op de 400 meter horden en haar Europese titels op de 400 meter, de 400 meter horden en de 4×400 meter estafette niet genoeg.

De 23-jarige McLaughlin was Bol in juli op de WK in Eugene met groot verschil de baas door een wereldrecord te rennen. Onder de genomineerden zijn ook onder anderen de succesvolle Jamaicaanse sprintsters Shelly-Ann Fraser-Pryce en Shericka Jackson. Zij werden wereldkampioen op respectievelijk de 100 en 200 meter.

Stemmen op de genomineerden kan tot het eind van de maand via sociale media, waarna vijf kanshebbers overblijven. De winnares wordt begin december bekend.

Bol behoort wel tot de drie kanshebbers voor de prijs van Europees atlete van het jaar. De Nederlandse neemt het op tegen de Belgische zevenkampster Nafissatou Thiam en de Oekraïense hoogspringster Jaroslava Mahoetsjich. Mahoetsjich maakt ook kans op de mondiale onderscheiding.