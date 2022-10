Directeur Australian Open rekent op Djokovic en Russen

De directeur van de Australian Open, Craig Tiley, rekent erop dat Novak Djokovic volgend jaar wel van de partij is. Ook heeft hij bevestigd dat Russen en Belarussen over ruim drie maanden kunnen deelnemen in Melbourne.

“Ik heb wat tijd met Novak doorgebracht tijdens de Laver Cup en we hebben over algemene zaken gesproken. Hij gaf aan dat hij natuurlijk graag terug zou komen naar Australië, maar hij weet ook dat het een lastminute beslissing zal worden voor de federale regering”, zei Tiley.

“Hij heeft die positie geaccepteerd en het is een privé-aangelegenheid tussen hen. Zij moeten het met elkaar afstemmen en wij volgen de instructies. Het is niet een kwestie waarin wij kunnen lobbyen. Maar we zouden hem graag verwelkomen tijdens de Australian Open.”

De 35-jarige Djokovic, negenvoudig winnaar van het toernooi, werd dit jaar – na een dagenlange soap – op het laatste moment uit het schema gehaald. De Serviër moest het land verlaten omdat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus. Om die reden miste hij dit jaar ook de US Open.

Djokovic zegevierde in de zomer wel op Wimbledon, waar de Russen en Belarussen ontbraken. Om die reden werden er in Londen geen punten toegekend. Begin 2023 zijn de Russen wel welkom in Australië. “Russen en Belarussen zijn in staat om deel te nemen aan de Australian Open. Het enige verschil is dat ze Rusland niet mogen vertegenwoordigen en onder de neutrale vlag moeten spelen”, aldus Tiley.

De Australian Open begint op maandag 16 januari.