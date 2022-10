Judoka Meyer grijpt naast bronzen plak op WK

Roy Meyer is er op de WK judo in Tasjkent niet in geslaagd een bronzen medaille te veroveren in de klasse boven 100 kilogram. De 31-jarige Meyer verloor in de strijd om een derde plek op waza-ari van de Koreaan Kim Min-jong.

Eerder op de dag had Meyer – na een bye en drie overwinningen – in de halve finales verloren van de Cubaan Andy Granda, die uiteindelijk de wereldtitel veroverde. Dat deed hij ten koste van de Japanner Tatsuru Saito, die eerder in het toernooi Jur Spijkers versloeg.

Meyer pakte in 2019 en 2021 wel brons op de WK en in zowel 2017 als 2022 werd hij ook derde op de Europese kampioenschappen. Een vijfde derde plek op een groot eindtoernooi zat er echter niet in.

Sanne van Dijke (tot 70 kilo) en Michael Korrel (tot 100 kilo) slaagden er eerder deze week wel in een bronzen plak te veroveren. Donderdag staat er nog een team-event op het programma.