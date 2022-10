Judoka Meyer naar strijd om brons op WK, Kamps uitgeschakeld

Judoka Roy Meyer gaat woensdagmiddag strijden om een bronzen plak op de WK judo. De 31-jarige zwaargewicht verloor in de klasse boven de 100 kilogram in de halve finales van de Cubaan Andy Granda, die twee waza-ari’s noteerde: ippon.

Meyer neemt het in de strijd om de derde plek op tegen de Koreaan Minjong Kim, de nummer 18 van de wereld. Meyer, die begin dit jaar derde werd op de EK in Sofia, staat één plek hoger dan de Aziaat op de mondiale ranglijst.

Granda treft in de finale de Japanner Tatsuru Saito, die in de tweede ronde Jur Spijkers had uitgeschakeld.

In de klasse boven 78 kilogram greep Marit Kamps (21) naast de medailles. Ze verloor in de herkansingen op ippon van de Koreaanse Hayn Kim.

De Nederlandse afvaardiging in Oezbekistan heeft tot nog toe twee medailles veroverd. Sanne van Dijke (tot 70 kilogram) en Michael Korrel (tot 100 kilogram) werden beiden derde.