Nieuwe werkgever in Formule E voor wereldkampioen Vandoorne

De Belgische coureur Stoffel Vandoorne, regerend wereldkampioen in de Formule E, heeft een nieuwe werkgever gevonden. De 30-jarige Vandoorne rijdt volgend seizoen in de elektrische raceklasse voor DS Penske. De Belg was de afgelopen jaren teamgenoot van Nyck de Vries bij Mercedes, maar die renstal heeft zich teruggetrokken uit de Formule E.

De Vries (27) vond een nieuwe werkgever in de Formule 1. De Nederlander rijdt volgend seizoen voor AlphaTauri. De Vries debuteerde enkele weken geleden in de Formule 1 bij Williams, als vervanger van de zieke Alex Albon. Hij eindigde in de Grote Prijs van Italië als negende en pakte zo 2 WK-punten. AlphaTauri, dat nauw samenwerkt met het Red Bull-team van wereldkampioen Max Verstappen, handelde daarna snel en legde De Vries vast voor 2023.

Vandoorne reed in 2017 en 2018 in de Formule 1 bij McLaren. De Belg ging daarna verder in de Formule E. De wereldkampioen vormt komend seizoen bij DS Penske het rijdersduo met de 32-jarige Fransman Jean-Éric Vergne, ook een voormalig Formule 1-coureur.