Schulting op twee afstanden bij eerste wereldbeker shorttrack

Suzanne Schulting doet bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen aan twee onderdelen mee. Ze komt van 28 tot en met 30 oktober in het Canadese Montréal in actie op de 1000 en 1500 meter.

De 25-jarige Schulting ontbrak afgelopen weekend bij de Dutch Open, vanwege een bijholteontsteking. Het toernooi gold als kwalificatiewedstrijd voor de wereldbeker, maar de absentie van de meervoudig olympisch kampioene heeft geen gevolgen.

Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat komen beiden maar op één onderdeel uit. Knegt doet mee aan de 1500 meter, De Laat aan de 1000 meter. Jens van ’t Wout maakt zijn opwachting op de 500 meter, de 1000 meter en de 1500 meter. Bij de vrouwen doet Xandra Velzeboer aan drie onderdelen mee.

Na de wereldbeker in Montréal wordt de selectie bepaald voor de wedstrijd van een week later in het Amerikaanse Salt Lake City.