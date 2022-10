Standbeeld voor zwemster Brigitha in Almere

In Almere wordt zaterdag een standbeeld van zwemster Enith Brigitha onthuld. Het kunstwerk is een eerbetoon aan de 67-jarige zwemster van Curaçaose afkomst, die op de Zomerspelen van 1976 in Montreal twee bronzen medailles (100 en 200 meter vrije slag) veroverde.

Het standbeeld is een initiatief van podiumkunstenaar Mo Hersi en gemaakt door kunstenaar Patrick Mezas. Het beeld heeft de naam ‘Uit het water herrezen’ gekregen en komt te staan in het Lumièrepark.

Brigitha was de eerste Nederlandse zwemster die de 100 meter vrije slag aflegde binnen een minuut. Tussen 1972 en 1979 veroverde ze 21 nationale zwemtitels en zwom ze 162 nationale records. Ze werd ook twee keer gekozen tot Sportvrouw van het Jaar (1973 en 1974).