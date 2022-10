Teamsprinters met tweede tijd naar finale op WK baanwielrennen

De Nederlandse teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines de finale bereikt.

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland waren in de eerste ronde te snel voor het door Theo Bos gecoachte China: 41,747 tegen 43,459.

De Nederlandse sprinters veroverden de afgelopen jaren vier keer op rij de wereldtitel. Of daar een vijfde titel bij komt, is de vraag. Zowel in de kwalificaties als in de eerste ronde waren de Australiƫrs een fractie sneller.

De finale is iets na 21.45 uur.