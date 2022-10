Teamsprintsters grijpen naast brons op WK baanwielrennen

De Nederlandse teamsprintsters zijn er op de openingsdag van de WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines niet in geslaagd een medaille te veroveren. In de strijd om het brons moesten Kyra Lamberink, Shanne Braspennincx en Steffie van der Peet het nipt afleggen tegen de vrouwen van Groot-Brittanniƫ: 46,604 tegen 46,596.

In de kwalificaties was het Nederlandse trio nog goed geweest voor de tweede tijd (46,643) achter titelverdediger Duitsland.

De Duitse vrouwen waren ook dit keer de beste. Ze versloegen in de finale het door oud-sprinter Theo Bos gecoachte China in een nieuw wereldrecord: 45,967.

Nederland was vorig jaar op de WK in Roubaix niet welkom op de teamsprint voor vrouwen. Dat kwam omdat de wielerbond KNWU dat jaar onder meer vanwege coronadreiging had besloten niet uit te komen in wedstrijden om de Nations Cup. Dat was een voorwaarde voor WK-deelname, waarna de internationale wielrenunie UCI met de reglementen in de hand Nederland onder meer uitsloot van de teamsprint bij de vrouwen. De rensters baalden, want twee weken voor de WK waren ze nog Europees kampioen geworden.

Nederland won twee keer zilver op de teamsprint, in 2007 en 2018, toen er nog met twee in plaats van drie rensters werd gestart.