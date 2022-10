Wielrenner Van der Poel geeft op in eerste wegwedstrijd sinds WK

Wielrenner Mathieu van der Poel heeft opgegeven in de Italiaanse eendagswedstrijd Ronde van Veneto, meldt de organisatie. Het was zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn aanhouding in Australië voorafgaand aan de WK. Afgelopen zondag behaalde hij de derde plaats op het WK gravelrijden.

Zijn ploeg Alpecin-Deceuninck heeft nog niets gemeld over de opgave van de Nederlander. Ook Van der Poels Italiaanse teamgenoot Stefano Oldani haalde de finish niet. De etappe startte in Padova en eindigde na 160 kilometer in Vicenza.

Matteo Trentin was daar duidelijk de snelste in een sprint met enkele renners. De 33-jarige Italiaan van UAE Team Emirates, die vorig jaar als tweede eindigde in de Giro del Veneto, kwam eerder over de streep dan Rémy Rochas en Mattéo Vercher uit Frankrijk.