Bondscoach baalt van gemiste kans teamsprintsters op WK

Er was verwarring, boosheid en verdriet bij de Nederlandse teamsprintsters die woensdag bij de WK baanwielrennen naast het brons grepen. De woede gold de begeleiding die niet goed had gecommuniceerd met de jury. Daardoor mocht Hetty van de Wouw niet deelnemen aan de zogenoemde troostfinale en moest Steffie van der Peet in alle haast naar de piste worden gebracht.

“We zijn met zijn allen een team en daarin was ik de zwakste schakel”, nam bondscoach RenĂ© Wolff de schuld op zich. De afspraak was dat Van der Peet en Van de Wouw ieder een keer in actie zouden komen. Een van hen is steeds de derde vrouw die achter Kyra Lamberink en Shanne Braspennincx van start gaat en na drie ronden de tijd zet.

Het Oranje-trio mocht na twee optredens gaan strijden om het brons, waarbij de afspraak was dat de ‘derde vrouw’ met de beste tijd daarin zou starten. Dat was Van de Wouw, maar Van der Peet prijkte op het startformulier. “Dat Van de Wouw zou rijden is mondeling doorgegeven, maar de schriftelijke bevestiging is niet bij de jury beland”, erkende Wolff, die daarvoor de verantwoordelijkheid op zich nam.

Nederland verloor na alle commotie de strijd om het brons met de Britse vrouwen op 8 duizendsten van een seconde. “Je weet nooit of het anders was gelopen, maar dat zou kunnen. Het is een blunder”, erkende Wolff, die woensdagavond nog een gesprek had gevoerd met rensters en staf. Daarover wilde hij donderdag na de middagsessie in het VĂ©lodrome van Saint-Quentin-en-Yvelines inhoudelijk niet veel kwijt. “Er is in ieder geval ook gekeken naar hoe we dit in de toekomst voorkomen. Het is een gemiste kans.”