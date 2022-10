Bouwmeester neemt de leiding op WK zeilen

Zeilster Marit Bouwmeester heeft op de WK zeilen de leiding genomen in de olympische Ilca 6-klasse, de opvolger van de Laser Radial. Ze eindigde in de derde race als zevende en voert nu samen met de Italiaanse Silvia Zennaro het klassement aan in het Amerikaanse Kemah.

Na de eerste dag moest Bouwmeester de Hongaarse Maria Erdi voor zich dulden, maar zij werd in de derde race 22e en viel ver terug. De Canadese Sarah Douglas, die na de eerste twee races net als Bouwmeester (tweede en vierde) zes punten had, werd in de derde race achtste.

De 34-jarige Bouwmeester beviel in mei van een dochter. Ze pakte vrij snel na de bevalling de training weer op en richt zich op de Olympische Spelen van 2024.

De WK duren tot en met zondag.