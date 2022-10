Franse coureur Pourchaire maakt debuut in Formule 1 in training

Théo Pourchaire maakt volgend weekend namens Alfa Romeo zijn debuut in de Formule 1, in de eerste vrije training van de Grote Prijs van de Verenigde Staten. De 19-jarige Fransman neemt het stuur over van de Fin Valtteri Bottas.

“Het voelt als een droom die uitkomt en ik wil Alfa Romeo bedanken voor het vertrouwen in mij en deze geweldige kans”, zei Pourchaire. ‘Ik ga mijn uiterste best doen en het team steunen in hun voorbereiding op de GP van de Verenigde Staten.”

De eerste vrije training is op vrijdag 21 oktober, van 21.00 uur tot 22.00 uur. De race is twee dagen later en begint ook om 21.00 uur.

Max Verstappen verzekerde zich afgelopen weekend al van de wereldtitel in de Formule 1.