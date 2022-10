Judoka’s missen brons in landenwedstrijd

De Nederlandse judoka’s hebben op de slotdag van de wereldkampioenschappen in de landenwedstrijd het duel om de bronzen medaille verloren van Israël. In Tasjkent was dat land met 4-2 te sterk voor Oranje.

TeamNL sluit het WK daardoor af met twee medailles. Sanne van Dijke (tot 70 kg) en Michael Korrel (tot 100 kg) slaagden er eerder deze week wel in brons te veroveren.

In de partij tegen Israël zorgden Frank de Wit en Korrel voor de overwinningen van Nederland, dat eerder op de dag ook had verloren van Japan.