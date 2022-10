Lavreysen en Hoogland opnieuw in finale keirin op WK baan

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben zich bij de WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines geplaatst voor de finale op het onderdeel keirin.

Titelverdediger Lavreysen werd tweede achter de Fransman Melvin Landerneau in zijn halve finale. Hoogland, de nummer 2 van vorig jaar, finishte in de andere halve finale ook als tweede. De Colombiaan Kevin Quintero Chavarro was net iets sneller.

Bij keirin komen zes renners in de baan, die om de winst sprinten na zes ronden. Uit de heats in de halve finales plaatsten zich telkens de beste drie voor de finale, die iets na 20.30 uur wordt verreden.

Lavreysen en Hoogland zijn erop gebrand revanche te nemen voor hun zeldzame nederlaag woensdag op de teamsprint. Na vier jaar overheersing moest het Nederlandse trio, met ook Roy van den Berg, het afleggen tegen Australiƫ.