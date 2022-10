Hetty van de Wouw en Laurine van Riessen hebben zich donderdag bij de WK baanwielrennen in Frankrijk geplaatst voor de kwartfinales op de sprint.

Van de Wouw versloeg op het VĂ©lodrome National van Saint-Quentin-en-Yvelines in de achtste finales de Australische Kristina Clonan. Van Riessen, die een extra tussenronde nodig had om de laatste zestien te bereiken, was te snel voor de Colombiaanse Martha Bayona Pineda.

De kwartfinales beginnen om 18.30 uur.